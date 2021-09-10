Тур РПЛ перед ноябрьской паузой закроет дерби «Спартак» — «Локомотив»
Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала расписание чемпионата с 11-го по 18-й туры.
11-й тур стартует в субботу, 16 октября после паузы на матчи сборных. Заключительный в 2021 году, 18-й тур чемпионата начнется 11 декабря и закончится 13 декабря матчем «Сочи» — «Спартак» (начало — в 19.00 мск).
В ноябре в чемпионате будет пауза на игры национальных сборных. Перед международной паузой пройдет 14-й тур (7 ноября, воскресенье), в котором сыграют:
«Урал» — «Зенит» (начало — в 14:00)
«Ростов» — «Рубин» (16:30)
«Ахмат» — «Нижний Новгород» (19:00)
«Спартак» — «Локомотив» (19:00)
Сборная России сыграет 11 ноября против Кипра (20:00, Санкт-Петербург) и
14 ноября против Хорватии (17:00, Сплит).
Полностью с календарем РПЛ можно ознакомиться по ссылке.
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