Определена дата матча «Зенит» — «Спартак»
Стала известна дата матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Встреча состоится в воскресенье, 24 октября. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.
?? Встречайте календарь Тинькофф РПЛ с 11-го по 18-й туры!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 10, 2021
?? Сохраняйте расписание на октябрь, ноябрь и декабрьhttps://t.co/20CfgyfUF4
Ранее РПЛ опубликовала календарь сезона до зимней паузы в чемпионате.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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