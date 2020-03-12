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Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»

12:24
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Тульский «Арсенал» в своем Twitter объявил о приостановке продажи билетов на матч 22-го тура чемпионата России с «Рубином».

Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашний матч 22-ого тура Тинькофф российской премьер-лиги «Арсенал» — «Рубин» временно приостановлена. Порядок реализации билетной программы будет опубликован позднее.

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

Матч «Арсенал» — «Рубин» состоится 14 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_arsenal/status/1238032099455700992

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