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Тульский «Арсенал» победил команду из Македонии в товарищеском матче

19:24
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Тульский «Арсенал» провел товарищеский матч против команды «Силекс» из Македонии. Российская команда одержала крупную победу со счетом 4:1.

Товарищеские матчи. Клубы

«Арсенал» — «Силекс» — 4:1 (2:0)

Голы: Э.Кангва, 14 (1:0). Бурлак, 30 (2:0). Тантуровски, 59 (2:1). Громыко, 60 (3:1). Ломовицкий, 73 (4:1).

«Арсенал»: Шамов (Нигматуллин, 31. Левашов, 61), Бурлак (Григалава, 61), Довбня, Сокол (Рассказов, 61), Коновалов (Бауэр, 61), Громыко (Ткачев, 61), Ковалев (Костадинов, 61), Хлусевич (Пантелеев, 61), К.Кангва (Ломовицкий, 61), Панченко (Чаушич, 61), Э.Кангва (Луценко, 61).

30 января.

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