«Динамо» обыграло «Слован» в товарищеском матче
В товарищеском матче московское «Динамо» выиграло у братиславского «Слована» (4:2).
В составе победителей забивали Вячеслав Грулев, Данил Липовой, Арсен Захарян и Константин Тюкавин
Товарищеский матч.
«Динамо» — «Слован Бр» — 4:2 (2:1)
Голы: Даниел, 8 (0:1). Грулев, 20 (1:1). Липовой, 32 (2:1). Захарян, 48 (3:1). Моха, 52 (3:2). Тюкавин, 88 (4:2).
«Динамо»: Шунин, Плиев (Нойштедтер, 59), Евгеньев (Ордец, 59), Слепов (Варела, 59), Кутицкий (Моро, 59), Каборе (Шиманьски, 59), Фомин (Москвичев, 59), Терехов (Карапузов, 59), Грулев (Школик, 59), Липовой (Лесовой, 59), Захарян (Тюкавин, 59).
Предупреждения: де Кампс, 41. Каборе, 47. Ордец, 66. Моро, 80.
Удаление: де Кампс (Слован Бр), 71.
30 января. Белек. Стадион «Регнум».
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