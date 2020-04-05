Прославленный полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал корреспонденту «СЭ», как его едва не оштрафовали за прогулку по улице во время карантина из-за пандемии коронавируса.

66-летняя легенда красно-белых, согласно распоряжению городских властей Москвы, как и остальные граждане столицы пенсионного возраста, должен находиться дома. При этом покидать место жительства без крайней необходимости (в числе таких причин — поход в магазин или аптеку) не рекомендовано всем москвичам.

— Меня остановили прямо во дворе дома, попросили предъявить паспорт — куда и зачем иду, — сообщил Гаврилов. — Я объяснил, что — в ближайший магазин, купить детям покушать. На первый раз меня просто предупредили, но сказали, что могут оштрафовать на 4-5 тысяч или даже забрать в отделение. А откуда у пенсионера такие деньги?

— С вами вежливо общались?

— Да, мы вполне доброжелательно пообщались, они посоветовали позвонить, чтобы еду доставили волонтеры. А где я буду их искать? В итоге вернулся домой, чтобы не накалять обстановку. Созваниваемся с друзьями, и все говорят, что во многих дворах ходит такой же патруль Росгвардии по три человека.

— На Патриарших недавно забрали человека, который прогуливался с собакой.

— С собаками у нас не трогают, потому что можно с ней прогуливаться рядом с домом и мусор выбрасывать. Если один идешь, то могут остановить, чтобы выяснить личность.

— Как воспринимаете нынешнюю ситуацию с самоизоляцией?

— Делать нечего. Я вот три недели никуда не выходил. Некоторые люди говорят, что это обычный грипп, ну я от простуды всегда горчичники ставлю, чтобы легкие прогреть.

— Дома поддерживаете форму?

— Мне куда готовиться? (Улыбается.) Особо никаких упражнений — ходишь по углам, из кухни — в комнату, чтобы хотя бы в движении находиться, а не просто сидеть-лежать. Привык к другому режиму. По вторникам и пятницам ветеранами играли в академии, еще с Павлом Павловичем Бородиным — по средам и субботам. Пять метров в одну сторону, три метра в другую, по мячу раз пять-десять ударил, и хорошо время коротаешь в движении. А сейчас немножко муторно, ведь ничем не занимаешься. Время медленно бежит, а ты сидишь и думаешь, когда этот карантин закончится. До 30 апреля ведь его продлили, и это может не предел.

— Весь наш футбол остановили до 31 мая. Смотрите белорусскую лигу?

— Да, видел уже несколько несколько туров, ведь только Белоруссию показывают. Еще смотрю повторы еврокубков, интересных матчей разных чемпионатов и сборных. (Евгений Белоусов)