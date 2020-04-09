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«Триумфальная арка», «Ведьмак» и «Граф Монте-Кристо». Девять лучших книг от Дзюбы

17:37
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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«Зенит» в своем Instagram представил перечень из 9 лучших книг по мнению нападающего команды Артема Дзюбы.

В него вошли: «Триумфальная арка», «Три товарища» и «Жизнь взаймы» Эрих Марии Ремарка, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Белый клык» и «Мартин Иден» Джека Лондона, «Ведьмак» Анджея Сапковского, «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Джоан Роулинг, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюмы.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а все спортсмены вынуженно находятся дома на самоизоляции.

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