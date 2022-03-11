«Зенит» прокомментировал ситуацию с Тимощуком

В «Зените» отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишить помощника главного тренера сине-бело-голубых Анатолия Тимощука тренерской лицензии.

«Анатолий Тимощук — большой профессионал, который отличался добросовестным отношением к делу в каждой стране, где играл как спортсмен и работал как тренер», — заявила пресс-служба ФК «Зенит» «СЭ»

Кроме того, специалиста лишили всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Также УАФ поручено обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

«Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств. Считаем, что решения, принятые ФФУ не обдуманы и являются жестом политической манипуляции. Хотим также напомнить, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. Интересы своего тренера ФК «Зенит» продолжит отстаивать в CAS», — подчеркнули в клубе.

Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита» в 2017 году после завершения карьеры футболиста.