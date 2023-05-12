Тренер «Зенита» Оливейра — об уходе Дзюбы: «Показали, что у нас нет зависимости ни от одного игрока»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Не удивляет игра Дзюбы за «Локомотив». Артем умеет забивать, это хороший футболист. Мы все знаем, как он опасен в штрафной. Рад за него, что он продолжает забивать. «Зенит» избавился от зависимости в Дзюбе? Мы показали, что у нас нет зависимости ни от одного игрока. До этого много говорили, что мы зависимы от Ивановича, Азмуна, сейчас говорят про Малкома. Мы работаем с теми футболистами, которые у нас есть, и добиваемся результата с ними», — сказал Оливейра «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.