Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра призвал болельщиков поддержать "Уфу"

Бывший защитник "Уфы", тренер "Зенита" Вильям де Оливейра призвал болельщиков поддержать команду в матчах плей-офф за место в РПЛ против "Томи". Первая игра состоится сегодня, начало - в 17.00 по московскому времени.

"Дорогие болельщики "Уфы"! Хочу попросить вас, чтобы вы поддержали любимую команду. Сейчас очень важный момент. Надеюсь, все получится. Вы выиграете у "Томи" и останетесь в премьер-лиге. Буду болеть, буду переживать, буду смотреть. Без вашей поддержки будет сложно. Приходите на стадион, поддерживайте вашу команду, и все будет хорошо!" - сказал де Оливейра.

Де Оливейра защищал цвета "Уфы" с 2012 по 2014 год. После этого три сезона он входил в тренерский штаб клуба, а в 2019-м стал ассистентом главного тренера "Зенита" Сергея Семака, которому уже помогал в "Уфе".

Вильям де Оливейра: Поддерживайте свою команду, и всё будет хорошо!



Экс-игрок ФК «Уфа» и первый легионер в истории клуба, Вильям де Оливейра, ставший чемпионом России в составе «Зенита» призывает болельщиков поддержать сегодня нашу команду на стадионе «Нефтяник» в матче #УфаТомь pic.twitter.com/MiFym6xRnj — ФК УФА (@UfaFc) 30 мая 2019 г.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Уфа" - "Томь"