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Тренер «Зенита» Оливейра высказался о новичках команды Аугусто и Андраде

Роман Кольцов
Корреспондент

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался о новичках команды.

— Расскажите пару слов о Фелипе Аугусто. Какие качества в нем зацепили тренерский штаб? Что в нем нравится и как планируете использовать?

— Это перспективный нападающий, который демонстрирует свой уровень уже во втором европейском клубе. Играл за «Серкль Брюгге» и потом перешел в «Трабзонспор». Турецкая лига — достаточно сильная, там он забил 13 голов. Фелипе знаком с нашими ребятами — Педро и Мантуаном — со времен, когда они выступали за «Коринтианс». Аугусто — силовой форвард, который обладает хорошей скоростью, техникой. Нападающий всегда оценивается по голам, поэтому, будем надеяться, у него получится много забивать за нашу команду.

— У Фелипе был один забивной сильный сезон в Турции, но там он играл в паре с другим форвардом. Это не смущает?

— Я считаю, что это наоборот полезно, когда футболист может сыграть не только чистого нападающего, но и на других позициях. В том числе, как он действовал в «Трабзонспоре». Аугусто может играть второго форварда или на фланге, но мы знаем: его настоящая позиция — чистый нападающий. Просто в Турции вместе с ним играл нигериец, который забивал по 30 голов... Это хорошо для нас, ведь при тактических расстановках мы можем использовать Фелипе на разных позициях.

— То есть, в «Зените» он способен играть как в паре с Соболевым, так и один?

— Конечно. А может даже и на фланге сыграть.

— Еще один новичок «Зенита» — Кевин Андраде. В «Балтике» он играл в тройке центральных защитников. В какой схеме вы его видите здесь?

— Он очень спокойно и в двойке центральных играет. В Колумбии у него так было. Мы не оцениваем футболистов по последним выступлениям, а смотрим по всей карьере. В «Балтике» — да, он действовал так. Но при другом тренере — по-другому. Если нужно, то выйдет и в двойке, — сказал Оливейра «СЭ».

Этим летом 27-летний защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики», а 22-летний нападающий Фелипе Аугусто — из «Трабзонспора».

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Фелипе Аугусто
РПЛ
ФК Зенит
Кевин Андраде
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Зенит

 6
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П
Педро
Педро

Зенит

 4
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Матеус Рейс
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