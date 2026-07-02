Тренер «Зенита» Оливейра высказался о новичках команды Аугусто и Андраде

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался о новичках команды.

— Расскажите пару слов о Фелипе Аугусто. Какие качества в нем зацепили тренерский штаб? Что в нем нравится и как планируете использовать?

— Это перспективный нападающий, который демонстрирует свой уровень уже во втором европейском клубе. Играл за «Серкль Брюгге» и потом перешел в «Трабзонспор». Турецкая лига — достаточно сильная, там он забил 13 голов. Фелипе знаком с нашими ребятами — Педро и Мантуаном — со времен, когда они выступали за «Коринтианс». Аугусто — силовой форвард, который обладает хорошей скоростью, техникой. Нападающий всегда оценивается по голам, поэтому, будем надеяться, у него получится много забивать за нашу команду.

— У Фелипе был один забивной сильный сезон в Турции, но там он играл в паре с другим форвардом. Это не смущает?

— Я считаю, что это наоборот полезно, когда футболист может сыграть не только чистого нападающего, но и на других позициях. В том числе, как он действовал в «Трабзонспоре». Аугусто может играть второго форварда или на фланге, но мы знаем: его настоящая позиция — чистый нападающий. Просто в Турции вместе с ним играл нигериец, который забивал по 30 голов... Это хорошо для нас, ведь при тактических расстановках мы можем использовать Фелипе на разных позициях.

— То есть, в «Зените» он способен играть как в паре с Соболевым, так и один?

— Конечно. А может даже и на фланге сыграть.

— Еще один новичок «Зенита» — Кевин Андраде. В «Балтике» он играл в тройке центральных защитников. В какой схеме вы его видите здесь?

— Он очень спокойно и в двойке центральных играет. В Колумбии у него так было. Мы не оцениваем футболистов по последним выступлениям, а смотрим по всей карьере. В «Балтике» — да, он действовал так. Но при другом тренере — по-другому. Если нужно, то выйдет и в двойке, — сказал Оливейра «СЭ».

Этим летом 27-летний защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики», а 22-летний нападающий Фелипе Аугусто — из «Трабзонспора».