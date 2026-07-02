Тренер «Зенита» Оливейра высказался о новичках команды Аугусто и Андраде
Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» высказался о новичках команды.
— Расскажите пару слов о Фелипе Аугусто. Какие качества в нем зацепили тренерский штаб? Что в нем нравится и как планируете использовать?
— Это перспективный нападающий, который демонстрирует свой уровень уже во втором европейском клубе. Играл за «Серкль Брюгге» и потом перешел в «Трабзонспор». Турецкая лига — достаточно сильная, там он забил 13 голов. Фелипе знаком с нашими ребятами — Педро и Мантуаном — со времен, когда они выступали за «Коринтианс». Аугусто — силовой форвард, который обладает хорошей скоростью, техникой. Нападающий всегда оценивается по голам, поэтому, будем надеяться, у него получится много забивать за нашу команду.
— У Фелипе был один забивной сильный сезон в Турции, но там он играл в паре с другим форвардом. Это не смущает?
— Я считаю, что это наоборот полезно, когда футболист может сыграть не только чистого нападающего, но и на других позициях. В том числе, как он действовал в «Трабзонспоре». Аугусто может играть второго форварда или на фланге, но мы знаем: его настоящая позиция — чистый нападающий. Просто в Турции вместе с ним играл нигериец, который забивал по 30 голов... Это хорошо для нас, ведь при тактических расстановках мы можем использовать Фелипе на разных позициях.
— То есть, в «Зените» он способен играть как в паре с Соболевым, так и один?
— Конечно. А может даже и на фланге сыграть.
— Еще один новичок «Зенита» — Кевин Андраде. В «Балтике» он играл в тройке центральных защитников. В какой схеме вы его видите здесь?
— Он очень спокойно и в двойке центральных играет. В Колумбии у него так было. Мы не оцениваем футболистов по последним выступлениям, а смотрим по всей карьере. В «Балтике» — да, он действовал так. Но при другом тренере — по-другому. Если нужно, то выйдет и в двойке, — сказал Оливейра «СЭ».
Этим летом 27-летний защитник Кевин Андраде перешел в «Зенит» из «Балтики», а 22-летний нападающий Фелипе Аугусто — из «Трабзонспора».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1