Тренер «Зенита» Оливейра объяснил, почему в Бразилии Дугласа Сантоса называют «рис с фасолью»

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Луиса Энрике в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2026.

— Вы на связи с зенитовцами в сборной Бразилии?

— Иногда переписываемся, да.

— В одном из интервью вы говорили, что Дуглас Сантос общается чаще, чем Энрике. Луис больше сосредоточен?

— С Энрике, конечно, мы переписываемся, как и с Дугласом. Просто с Сантосом общение более близкое.

— Про Дугласа часто пишут болельщики в Бразилии. Для них он — открытие. Многие не знали о нем ничего. Насколько приятно все это читать?

— Приятно. Давно работаю с Дугласом и знаю его способности. Мы долго разговаривали по поводу его вызова в сборную Бразилии. Ждали. И получилось, как получилось: после длинного перерыва его вызвали. Опять же, мы знаем качества Дугласа, как он может сыграть. Он знает систему сборной Бразилии, как Анчелотти его использует, как мы здесь используем. Для него ничего нового не происходит — просто делает свою работу с максимальной концентрацией. И получается хорошо.

— В Бразилии Дугласа называют «рис с фасолью». Можете объяснить, почему?

— У нас самое основное блюдо — рис с фасолью. Каждый день все едят, но готовят по-своему, и очень вкусно. Неважно, сколько раз ты будешь есть это блюдо — оно всегда будет хорошим и полезным. То есть, Дугласа они так оценивают: простой, полезный, стабильный.

— Гарантия качества?

— Вот именно! — сказал Оливейра «СЭ».

32-летний Сантос провел на ЧМ-2026 четыре игры, на счету 25-летнего Энрике — один матч. В 1/8 финала турнира сборная Бразилии встретится с Норвегией 5 июня.