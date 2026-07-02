Нападающий «Ростова» Турищев стал игроком «Факела»

«Ростов» объявил о переходе нападающего Максима Турищева в «Факел».

Контракт 24-летнего форварда истекал летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Сезон-2025/26 Турищев провел на правах аренды в «Факеле» — на его счету 21 матч в Первой лиге и 6 голов. За основную команду «Ростова» форвард провел 8 игр.