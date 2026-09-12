Тренер «Зенита» Семак оценил игру Андраде в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру против «Локомотива» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

— Гол, который забил «Локомотив», — позиционная ошибка Андраде. Во втором тайме «Локомотив» мог забить из-под Кевина второй мяч, было еще несколько потерь на своей половине поля. Чем вы руководствовались, выбирая центрального защитника на эту позицию, когда у вас в заявке еще два профильных правых защитника?

— В первую очередь отталкивались от того, что Мантуан не смог принять участие. Во-вторых, Руденко — один из наиболее опасных игроков команды, быстрый, а один в один Кевин играет очень хорошо. Плюс сильная сторона «Локомотива» — стандартные положения, постарались максимально укрепить.

Безусловно, он ошибся — ошибки защитников гораздо больше бросаются в глаза, чем полузащитников и нападающих. Что касается профильных защитников, Слава вышел во втором тайме, когда нужно было больше двигаться, атаковать. Волков неудачно вышел в прошлом матче, поэтому вышли другие игроки.

— Вас не впечатлил Волков, Мантуан отсутствовал. У вас есть профильный правый защитник с паспортом Вячеслав Караваев, который ни разу в этом сезоне не выходил в стартовом составе. Для чего его продлевали?

— А в прошлом году другая ситуация была? На этой позиции играл Дркушич, и это не помешало Славе продлить контракт, понимая, что у нас есть игроки, которые могут сыграть на той или иной позиции.

— Но и Мантуан все-таки играл более стабильно, не было таких проблем со здоровьем...

— У каждого есть свои сильные качества. Если мы берем Славу, то Кевин серьезнее играет один в один, по игре контратакующей он более агрессивный. Слава лучше тактически, хорошо держит позицию. На одни матчи мы рассматриваем игроков с такими качествами, на какие-то — с другими. Сегодня выбрали именно этот вариант.