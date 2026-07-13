Семак: «У «Зенита» только один чистый форвард — Соболев. Любой команде нужно два игрока на позицию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающих сине-бело-голубых.

«Любая команда пытается укомплектоваться таким образом, чтобы, по возможности, было по два игрока на каждую позицию. На сегодняшний день у «Зенита» только один чистый нападающий — Соболев. Аугусто может играть и справа, и вторым форвардом. У него большой потенциал. У нас появилась вариативность — это уже хорошо», — цитирует Семака Sport24.

В сезоне-2025/26 29-летний Соболев провел 38 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи.