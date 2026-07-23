Семак: «Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в игре с «Акроном» не будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике пропустят матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 с «Акроном».

«Мы проанализируем результаты бегового теста и дальше уже будем отталкиваться от индивидуального состояния и Дугласа, и Луиса. Посмотрим, поговорим с ними. Дальше уже будем смотреть, как они будут выглядеть на тренировках. Понятно, что в этой игре их не будет, а в следующей появление возможно. Я думаю, через один матч — уже более реально», — цитирует Семака клубная пресс-служба.

Сантос и Луис Энрике играли за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026. 31-летний защитник в пяти матчах не отметился результативными действиями. 25-летний нападающий сыграл в одной встрече.

Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 25 июля. Начало в 16.15 по московскому времени.