РПЛ сезон 2026/27: полный список участников чемпионата России

Определился полный список участников Российской премьер-лиги сезона-2026/27. В новом розыгрыше чемпионата России сыграют 16 клубов. Окончательный состав сформировался после завершения сезона-2025/26 и переходных матчей.

Сезон Альфа-Банк РПЛ стартует 24 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027-го. Команды проведут чемпионат в два круга — дома и в гостях. Всего запланировано 30 туров и 240 матчей. Первый тур пройдет с 24 по 27 июля, заключительный состоится 29 мая. Зимняя пауза начнется после матчей 17-го тура 4-7 декабря, а чемпионат возобновится с 26 февраля по 1 марта.

Полный список участников РПЛ-2026/27

«Акрон» Тольятти

«Ахмат» Грозный

«Балтика» Калининград

«Динамо» Махачкала

«Динамо» Москва

«Зенит» Санкт-Петербург

«Краснодар»

«Крылья Советов» Самара

«Локомотив» Москва

«Оренбург»

«Родина» Москва

«Ростов» Ростов-на-Дону

«Рубин» Казань

«Спартак» Москва

«Факел» Воронеж

ЦСКА Москва.

Кто вылетел из РПЛ по итогам сезона-2025/26

РПЛ покинули «Пари НН» и «Сочи». Нижегородская команда заняла 15-е место, а сочинцы завершили чемпионат на 16-й позиции. Оба клуба напрямую вылетели в Первую лигу.

«Акрон» и махачкалинское «Динамо», оказавшиеся в зоне переходных матчей, сохранили места в Премьер-лиге. Тольяттинцы по сумме двух встреч победили «Ротор» (2:1), а махачкалинцы прошли «Урал» (3:0).

Кто вышел в РПЛ из Первой лиги

Прямые путевки в Премьер-лигу получили воронежский «Факел» и московская «Родина». Команды гарантировали повышение в классе по итогам 33-го тура Первой лиги. «Факел» вернулся в РПЛ после одного сезона во втором по силе дивизионе, а «Родина» впервые сыграет в высшей лиге российского футбола.

В прямом эфире матчи чемпионата России будут доступны на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Полное расписание встреч опубликовано на официальных ресурсах Российской премьер-лиги и «Матч ТВ».

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