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РПЛ сезон 2026/27: полный список участников чемпионата России

Сезон-2026/27 Российской премьер-лиги стартует 24 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Определился полный список участников Российской премьер-лиги сезона-2026/27. В новом розыгрыше чемпионата России сыграют 16 клубов. Окончательный состав сформировался после завершения сезона-2025/26 и переходных матчей.

Сезон Альфа-Банк РПЛ стартует 24 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027-го. Команды проведут чемпионат в два круга — дома и в гостях. Всего запланировано 30 туров и 240 матчей. Первый тур пройдет с 24 по 27 июля, заключительный состоится 29 мая. Зимняя пауза начнется после матчей 17-го тура 4-7 декабря, а чемпионат возобновится с 26 февраля по 1 марта.

Полный список участников РПЛ-2026/27

  • «Акрон» Тольятти
  • «Ахмат» Грозный
  • «Балтика» Калининград
  • «Динамо» Махачкала
  • «Динамо» Москва
  • «Зенит» Санкт-Петербург
  • «Краснодар»
  • «Крылья Советов» Самара
  • «Локомотив» Москва
  • «Оренбург»
  • «Родина» Москва
  • «Ростов» Ростов-на-Дону
  • «Рубин» Казань
  • «Спартак» Москва
  • «Факел» Воронеж
  • ЦСКА Москва.

Кто вылетел из РПЛ по итогам сезона-2025/26

РПЛ покинули «Пари НН» и «Сочи». Нижегородская команда заняла 15-е место, а сочинцы завершили чемпионат на 16-й позиции. Оба клуба напрямую вылетели в Первую лигу.

«Акрон» и махачкалинское «Динамо», оказавшиеся в зоне переходных матчей, сохранили места в Премьер-лиге. Тольяттинцы по сумме двух встреч победили «Ротор» (2:1), а махачкалинцы прошли «Урал» (3:0).

Кто вышел в РПЛ из Первой лиги

Прямые путевки в Премьер-лигу получили воронежский «Факел» и московская «Родина». Команды гарантировали повышение в классе по итогам 33-го тура Первой лиги. «Факел» вернулся в РПЛ после одного сезона во втором по силе дивизионе, а «Родина» впервые сыграет в высшей лиге российского футбола.

В прямом эфире матчи чемпионата России будут доступны на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Полное расписание встреч опубликовано на официальных ресурсах Российской премьер-лиги и «Матч ТВ».

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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