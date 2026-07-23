РПЛ сезон 2026/27: полный список участников чемпионата России
Определился полный список участников Российской премьер-лиги сезона-2026/27. В новом розыгрыше чемпионата России сыграют 16 клубов. Окончательный состав сформировался после завершения сезона-2025/26 и переходных матчей.
Сезон Альфа-Банк РПЛ стартует 24 июля 2026 года и завершится 29 мая 2027-го. Команды проведут чемпионат в два круга — дома и в гостях. Всего запланировано 30 туров и 240 матчей. Первый тур пройдет с 24 по 27 июля, заключительный состоится 29 мая. Зимняя пауза начнется после матчей 17-го тура 4-7 декабря, а чемпионат возобновится с 26 февраля по 1 марта.
Полный список участников РПЛ-2026/27
- «Акрон» Тольятти
- «Ахмат» Грозный
- «Балтика» Калининград
- «Динамо» Махачкала
- «Динамо» Москва
- «Зенит» Санкт-Петербург
- «Краснодар»
- «Крылья Советов» Самара
- «Локомотив» Москва
- «Оренбург»
- «Родина» Москва
- «Ростов» Ростов-на-Дону
- «Рубин» Казань
- «Спартак» Москва
- «Факел» Воронеж
- ЦСКА Москва.
Кто вылетел из РПЛ по итогам сезона-2025/26
РПЛ покинули «Пари НН» и «Сочи». Нижегородская команда заняла 15-е место, а сочинцы завершили чемпионат на 16-й позиции. Оба клуба напрямую вылетели в Первую лигу.
«Акрон» и махачкалинское «Динамо», оказавшиеся в зоне переходных матчей, сохранили места в Премьер-лиге. Тольяттинцы по сумме двух встреч победили «Ротор» (2:1), а махачкалинцы прошли «Урал» (3:0).
Кто вышел в РПЛ из Первой лиги
Прямые путевки в Премьер-лигу получили воронежский «Факел» и московская «Родина». Команды гарантировали повышение в классе по итогам 33-го тура Первой лиги. «Факел» вернулся в РПЛ после одного сезона во втором по силе дивизионе, а «Родина» впервые сыграет в высшей лиге российского футбола.
В прямом эфире матчи чемпионата России будут доступны на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Полное расписание встреч опубликовано на официальных ресурсах Российской премьер-лиги и «Матч ТВ».
РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1