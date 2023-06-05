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Сегодня, 22:48

Тренер «Зенита» поделился мнением, почему у Газизова не получилось в московском «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением, почему у генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова не получилось в московском «Спартаке».

«Это было неожиданно. Но когда он уходил, «Спартак» делил с «Зенитом» первое место, а закончили они явно ниже. Вот и все вопросы. Про трансферы могут быть разные мнения. Но у каждого руководителя бывают удачные и неудачные приобретения. Шамиль Камилович довольно коммуникабельный. Он может общаться и дружить. Поэтому удивило, что он не смог найти общий язык с руководителями «Спартака». Я не знаю, почему у него не получилось. Грустно ли мне наблюдать за происходящем в «Уфе»? Очень. Я уходил из «Уфы», которая совсем недавно играла в еврокубках, развивала игроков. А сейчас продает автобус. Обидно и жалко. Я знаю много людей, которые там работают. Надеюсь, лучшее время еще впереди», — приводит слова Виллиама Metaratings.ru.

Виллиам де Оливейра работал в «Уфе» с 2015 по 2019 год. Газизов являлся генеральным директором клуба из Башкортостана с 2012 по 2020 год, после чего занял аналогичную должность в «Спартаке». В марте 2021 года функционер вернулся в «Уфу». По итогам сезона-2022/23 команда вылетела из Первой лиги. Сообщалось, что у уфимцев есть проблемы с финансированием.

Источник: https://metaratings.ru/news/villiam-kogda-gazizov-ukhodil-spartak-delil-s-zenitom-pervoe-mesto-a-zakonchili-oni-yavno-nizhe-256521/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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