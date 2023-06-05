Тяпушкин заявил, что появление Карпина на посту главного тренера «Динамо» вполне реально

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением по поводу нового главного тренера бело-голубых.

«Новый тренер «Динамо» зависит от философии клуба и людей, которые принимают решение. Сложно предугадать, кто будет в приоритете. Наверняка будет человек с опытом, поэтому я считаю, что «Динамо» будет очень тщательно выбирать главного тренера. Карпин уже доказал все работой в «Ростове». Не сказать, что там были какие-то суперсумасшедшие деньги. Плюс игроки, которых он брал себе в команду, наверное, не самого высокого уровня. Но тем не менее «Ростов» играл и занял достойное место в чемпионате. Поэтому я думаю, что вполне реально появление Валерия Георгиевича на месте главного тренера. В России есть хорошие тренеры, которые работают на результат и с какой-то перспективой. Но во многих случаях им почему-то дается очень короткий промежуток времени», — приводит слова Тяпушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне с «Динамо» работал серб Славиша Йоканович, который был уволен 14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» в 27-м туре РПЛ (0:3).

Его преемником могли стать соотечественники Марко Николич и Милош Милоевич, но они отказали «Динамо».

Бело-голубые финишировали на 9-м месте в РПЛ-2022/23. Остаток сезона они доигрывали под руководством исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Павла Алпатова.