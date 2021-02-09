Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал о состоянии Азмуна

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» подчеркнул, что получивший травму на сборах нападающий Сердар Азмун усиленно занимается на тренировках для восстановления.

— В каком состоянии Азмун? Когда он вернется на поле?

— Сердар очень хорошо отработал первый сбор, — отметил Сканавино. — Но, как я говорил, во время матчей всегда сохраняется вероятность получить травму. Азмун работает, чтобы быстрее вернуться.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь