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Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал о состоянии Азмуна

19:15
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Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» подчеркнул, что получивший травму на сборах нападающий Сердар Азмун усиленно занимается на тренировках для восстановления.

— В каком состоянии Азмун? Когда он вернется на поле?

— Сердар очень хорошо отработал первый сбор, — отметил Сканавино. — Но, как я говорил, во время матчей всегда сохраняется вероятность получить травму. Азмун работает, чтобы быстрее вернуться.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/koronavirus-v-sporte-vakcinaciya-intervyu-trenera-zenita-andrea-skanavino-1755854/

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