Тренер «Зенита» по физподготовке рассказал о состоянии Азмуна
19:15
Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» подчеркнул, что получивший травму на сборах нападающий Сердар Азмун усиленно занимается на тренировках для восстановления.
— В каком состоянии Азмун? Когда он вернется на поле?
— Сердар очень хорошо отработал первый сбор, — отметил Сканавино. — Но, как я говорил, во время матчей всегда сохраняется вероятность получить травму. Азмун работает, чтобы быстрее вернуться.
(Гоша Чернов)
Полностью интервью Андреа Сканавино — здесь
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/koronavirus-v-sporte-vakcinaciya-intervyu-trenera-zenita-andrea-skanavino-1755854/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю