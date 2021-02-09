«Уфа» обыграла «Торпедо» в контрольном матче

«Уфа» победила «Торпедо» в контрольном матче со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке встречи провел защитник Александр Сухов.

Товарищеский матч

«Уфа» — «Торпедо» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Сухов, 85.

Нереализованный пенальти: Андрич, 39 (вратарь)

«Уфа», стартовый состав: Беленов, Сухов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Иванов, Кротов, Голубев, Мрзляк, Андрич.

«Торпедо», стартовый состав: Довбня, Самсонов, Козлов, Евдокимов, Рязанцев, Нетфуллин, Адаев, Магаль, Шкофлек, Лебеденко, Калмыков.