Тренер «Зенита» объяснил, почему команда тяжело стартовала в РПЛ
Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «СЭ» назвал причины, по которым сине-бело-голубые испытывали проблемы в первых турах чемпионата-2023/24.
«Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените». Так понимаю, что после ничьей в Ростове и домашнего поражения от «Динамо» многие поторопились разнести нас в пух и прах. Как видите, зря, — сказал Карминати «СЭ». — Непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован. К тому же выбыли Чистяков и Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона.
Но даже с учетом всего перечисленного в Ростове мы не победили только по своему недосмотру. Ну, а «Динамо», когда допустили редкие для таких матчей ошибки, надо отдать должное: недаром москвичи сейчас идут в числе лидеров. «Зенит» — команда с крепкой психологией и главным тренером, который контролирует ситуацию в раздевалке. Со стороны каждый волен говорить и писать то, что ему хочется, но, находясь внутри процесса, оставался уверен, что в ежедневной работе, которую никто не видит, мы находимся на правильном пути. Победа над «Спартаком» это показала. Другое дело, что еще очень много чего нужно сделать, так что расслабляться нельзя ни в коем случае».
Полностью интервью Ивана Карминати можно прочитать на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0