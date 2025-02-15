Тренер «Зенита»: «Конец сезона покажет, чей состав сильнее — наш или «Спартака»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, считает ли он состав сине-бело-голубых сильнее «Спартака».

«Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака», покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее. У нас самые дорогие трансферы? Это «Зенит» — мы всегда ищем качественных футболистов», — цитирует «РБ Спорт» де Оливейру.

После первой части чемпионата России «Зенит» (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) — на третьей строчке.