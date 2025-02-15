Рианчо о Комбарове в «Спартаке-2»: «Тренировать — не то же самое, что играть самому»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал работу Дмитрия Комбарова во второй команде красно-белых.

«Вторая команда — неплохой старт тренерской карьеры, позволяющий получить хорошую подготовку. Комбаров — открытый человек, у него должно получиться. Главное — получать практику и набираться опыта, поскольку тренировать — совсем не то же самое, что самому играть в футбол», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Рианчо.

Комбаров стал тренером второй команды «Спартака» в январе 2024 года, под его руководством «Спартак-2» провел 30 матчей, в который одержал 19 побед и потерпел 6 поражений.