Тарханов: «Чемпион РПЛ определится в последнем туре»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» уверенне других выглядит в чемпионской гонке за счет побед прошлых лет. Команда Семака уже ассоциируется с чемпионством. Но, думаю, в этом сезоне шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на титул равны. Допускаю, что мы увидим повторение прошлого сезона, и чемпион РПЛ определится в последнем туре», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. опережая «Зенит» (39 баллов) по допольнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших «Спартак», в активе которого 37 очков.