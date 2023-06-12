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Сегодня, 16:47

Тренер «Зенита» де Оливейра рассказал, почему бразильцы не хотят уезжать из России

Виктория Кравченко
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Сергей Семак и Вильям де Оливейра.
Фото ФК «Зенит»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России. В качестве одной из причин он назвал отпуск, который для игроков российских клубов начинается с декабря.

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«В других странах и чемпионатах такого нет. У нас тут бывает минимум месяц [отпуска]. Для меня и для бразильского народа это очень важный праздник, чтобы быть рядом с семьей — Новый год, Рождество. Когда бразильцы обсуждают трансферы, они на это обязательно смотрят. Это важно», — заявил де Оливейра в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Он также добавил, что в России много хорошей инфраструктуры, стадионов и болельщиков.

«Здесь есть все для нормальной жизни, для выполнения работы и для заработка хороших денег. Для футболиста, который мечтает играть, это самое главное», — добавил де Оливейра.

На данный момент в петербургском клубе выступает 7 бразильских игроков, два из которых (Малком и Клаудиньо) в этом году получили российский паспорт.

Сам де Оливейра получил российское гражданство в 2021 году.

С 2009-года он выступал за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». В 2015-м де Оливейра завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб уфимской команды, в «Зените» он работает с января 2019-го.

Источник: show_sbg
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ФК Зенит
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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