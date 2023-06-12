Кобелев: «Лучший тренер сезона тот, кто выигрывает чемпионство»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев подвел итоги минувшего сезона РПЛ.

«Если брать ЦСКА, то армейцы провели ровный сезон. В этом огромная заслуга главного тренера. Владимир Федотов проделал большую и позитивную работу с клубом. Вновь взял серебро и выиграл Кубок России. Можно ли его назвать лучшим тренером РПЛ? Знаете, я не обсуждаю работу коллег, да и не понимаю, по каким критериям выбирают. Федотов точно один из лучших. Мое мнение: кто выиграл чемпионство, тот и лучший. Побеждать на протяжении целого сезона не так просто: контролировать игроков, поддерживать победный дух. Многие говорят, что «Зенит» выиграл за счет бразильцев, но, имея таких высококлассных футболистов, надо уметь ими управлять. Семак показал, что отлично с этим справляется. Поэтому для меня он лучший. Еще хочется отметить Карпина в «Ростове». Со всеми сложностями, с не очень сильным подбором игроков они заняли высокое место. Осинькин в «Крыльях» тоже не первый год показывает классный футбол, несмотря на то что в Самаре постоянная текучка кадров», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Питерский «Зенит» под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Московский ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ и в восьмой раз выиграл FONBET Кубок России. В финале армейцы по пенальти 6:5 обыграли «Краснодар» (1:1 в основное время).

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.