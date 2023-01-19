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Сегодня, 15:00

Овчинников: «Промес потренируется в Сочи. Там его будут охранять»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Овчинников оценил перспективы в «Спартаке» полузащитника Квинси Промеса.

— Жива ли интрига в золотой гонке РПЛ?

— «Зенит» — фаворит. Но шесть очков отыгрываются. Не нужно сравнивать составы. Играть надо! Бороться! Две победы и два поражения — все близко.

— Но лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...

— Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...

— И как теперь быть?

— Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.

— Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?

— Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...

— Но так дело теоретически может и до тюрьмы дойти.

— Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную». Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие — морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.

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1.90
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27%

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21%

1.85
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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