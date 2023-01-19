Овчинников: «Промес потренируется в Сочи. Там его будут охранять»
Известный тренер Валерий Овчинников оценил перспективы в «Спартаке» полузащитника Квинси Промеса.
— Жива ли интрига в золотой гонке РПЛ?
— «Зенит» — фаворит. Но шесть очков отыгрываются. Не нужно сравнивать составы. Играть надо! Бороться! Две победы и два поражения — все близко.
— Но лидер «Спартака» Промес пропускает два сбора команды Абаскаля...
— Ну а что я могу поделать, если он такой «головорез». Зачем же он родственника вилкой поколол? Это я так, образно. Но в каждой шутке есть доля... «Спартак» — то все просчитал. Если бы взяли на сбор, его бы могли там просто замести. Примут его арабы и отправят на родину...
— И как теперь быть?
— Сам себя подготовит. Можно и в Сочи поехать потренироваться. Там его никто не тронет. Наоборот, будут охранять.
— Как относитесь к тем людям, которые призывают «Спартак» расторгнуть контракт с потенциальным преступником?
— Хм. Но вердикта суда еще не было. Мы не можем сказать, преступник он или нет. А вот если суд вдруг примет определенное решение, тогда уже возникнет интересная ситуация...
— Но так дело теоретически может и до тюрьмы дойти.
— Ну что поделать... Кокорин с Мамаевым оттуда нормальными мужиками вернулись. Не испортились. Не видел у них наколки «Не забуду мать родную». Сейчас сложно гадать, что будет с этим Промесом. Мы не знаем всех нюансов его истории. Ни начала, ни конца. Как к футболисту у меня к нему отношение не поменялось. Правда, есть такое понятие — морально-волевые качества. Вот к моральной составляющей Промеса у многих возникли вопросы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2