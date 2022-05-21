Непомнящий: «Я против того, чтобы талантливые российские игроки уезжали в Европу»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий, комментируя уход из ЦСКА полузащитника Алана Дзагоева, выразил мнение, что талантливым российским игрокам не стоит уезжать в Европу.

— Есть сожаление, что Дзагоев в свое время не уехал в Европу?

— Нет. Вообще нет сожаления.

— Почему?

— Вы знаете, я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали талантливые футболисты.

— Не самое популярное мнение.

— И тем не менее. Я был против того, чтобы Леша Миранчук уходил из «Локомотива» в итальянский клуб. Считаю, что мы должны наслаждаться игрой талантливых исполнителей у себя в стране. Разве Леша не помог бы «Локомотиву» в еврокубках? Досадно, что не могу наблюдать таких футболистов в РПЛ. А когда они уезжают в Европу и садятся там на лавку... Кому от этого легче?

— Но есть же Головин, который в последнее время вновь постоянно играет за «Монако».

— Головин играет. А кто еще? Вот и у меня нет ответа. И что мы имеем от этой ситуации? А самое главное, что приобретают сами футболисты? Вот поэтому я и не жалею, что Алан не попробовал свои силы в Европе. С другой стороны, всегда поддерживаю Игоря Акинфеева, который вновь продлил контракт с ЦСКА. А если бы он куда-то поехал? Имела бы наша национальная сборная долгие годы такого голкипера? Не наблюдали бы мы его на скамейке зарубежного клуба?

— Вопрос без ответа.

— Я же хорошо помню карьеру Александра Заварова. Он был лучшим футболистом СССР. Но уехал в «Ювентус», и там у него карьера, к сожалению, тоже не сложилась. Хотя если брать поколение футболистов, которое играло до Аршавина, Павлюченко, Жиркова, оно оказалось более приспособленным к Европе. Мостовой, Карпин, Юран, Канчельскис... А уже следующее поколение было воспитано несколько по-другому. Не буду вдаваться в подробности.