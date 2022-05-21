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Непомнящий: «Я против того, чтобы талантливые российские игроки уезжали в Европу»

Непомнящий считает, что талантливым российским футболистом не стоит уезжать в Европу
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий, комментируя уход из ЦСКА полузащитника Алана Дзагоева, выразил мнение, что талантливым российским игрокам не стоит уезжать в Европу.

— Есть сожаление, что Дзагоев в свое время не уехал в Европу?

— Нет. Вообще нет сожаления.

— Почему?

— Вы знаете, я против того, чтобы из нашего чемпионата уезжали талантливые футболисты.

Не самое популярное мнение.

— И тем не менее. Я был против того, чтобы Леша Миранчук уходил из «Локомотива» в итальянский клуб. Считаю, что мы должны наслаждаться игрой талантливых исполнителей у себя в стране. Разве Леша не помог бы «Локомотиву» в еврокубках? Досадно, что не могу наблюдать таких футболистов в РПЛ. А когда они уезжают в Европу и садятся там на лавку... Кому от этого легче?

— Но есть же Головин, который в последнее время вновь постоянно играет за «Монако».

— Головин играет. А кто еще? Вот и у меня нет ответа. И что мы имеем от этой ситуации? А самое главное, что приобретают сами футболисты? Вот поэтому я и не жалею, что Алан не попробовал свои силы в Европе. С другой стороны, всегда поддерживаю Игоря Акинфеева, который вновь продлил контракт с ЦСКА. А если бы он куда-то поехал? Имела бы наша национальная сборная долгие годы такого голкипера? Не наблюдали бы мы его на скамейке зарубежного клуба?

— Вопрос без ответа.

— Я же хорошо помню карьеру Александра Заварова. Он был лучшим футболистом СССР. Но уехал в «Ювентус», и там у него карьера, к сожалению, тоже не сложилась. Хотя если брать поколение футболистов, которое играло до Аршавина, Павлюченко, Жиркова, оно оказалось более приспособленным к Европе. Мостовой, Карпин, Юран, Канчельскис... А уже следующее поколение было воспитано несколько по-другому. Не буду вдаваться в подробности.

Вчера, 20 мая, ЦСКА и 31-летний Дзагоев договорились о расторжении соглашения по взаимному согласию сторон. При этом московский клуб продлил контракт с вратарем Игорем Акинфеевым до конца сезона-2023/24.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Алан Дзагоев
Валерий Непомнящий
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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Гамид Агаларов

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 16 1 4
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