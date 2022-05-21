Губерниев считает, что расширение РПЛ нарушает спортивный принцип

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

«Это печально, потому что вылетать люди должны. Должны прийти четыре команды, должен быть спортивный принцип. Спортивный принцип в футболе — это главное. Создавать преференции глупо, нарушается сам принцип», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

В апреле появилась информация о том, что число команд в РПЛ могут увеличить до 18. В данный момент в лиге участвуют 16 клубов. Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а команды, которые занимают 13-ю и 14-ю строчки, играют стыковые матчи против тех, кто завершил сезон на 3-м и 4-м местах в ФНЛ.