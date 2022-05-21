Топ-клубы РПЛ предлагают распределять 70 процентов от медиаправ по спортивному принципу

Ведущие клубы РПЛ выступают за распределение доходов от медиаправ по спортивному принципу.

«Система распределения доходов соразмерно занятым местам — общепринятая практика. Спортивный принцип должен главенствовать при распределении доходов. Потому что когда доходы делятся поровну, то исчезает и бизнес-мотивация, и спортивная. Как бы ты ни выступил, денег получишь одинаково — так зачем стараться. Логика должна быть другой: кто выше место в РПЛ занял, тот больше и заработал» — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что топ-клубы предлагают со следующего сезона перейти на схему, по которой 70 процентов от медиаправ будут распределяться в зависимости от результата, а 30 процентов — поровну между всеми клубами. В сезоне-2021/22 эта схема составляла 40 на 60.