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Топ-клубы РПЛ предлагают распределять 70 процентов от медиаправ по спортивному принципу

Сергей Разин
корреспондент
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Ведущие клубы РПЛ выступают за распределение доходов от медиаправ по спортивному принципу.

«Система распределения доходов соразмерно занятым местам — общепринятая практика. Спортивный принцип должен главенствовать при распределении доходов. Потому что когда доходы делятся поровну, то исчезает и бизнес-мотивация, и спортивная. Как бы ты ни выступил, денег получишь одинаково — так зачем стараться. Логика должна быть другой: кто выше место в РПЛ занял, тот больше и заработал» — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что топ-клубы предлагают со следующего сезона перейти на схему, по которой 70 процентов от медиаправ будут распределяться в зависимости от результата, а 30 процентов — поровну между всеми клубами. В сезоне-2021/22 эта схема составляла 40 на 60.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701371-top-kluby-rpl-predlagayut-shemu-70-na-30-pri-raspredelenii-dohodov-ot-mediaprav.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Х

25%

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П1

20%

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Химки
Спартак

П2

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Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Ливерпуль
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13%

2.17
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1
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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