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Непомнящий об игре Педро за «Зенит»: «Он уже сейчас является ликвидом клуба, это очень талантливый парень»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» оценил игру 18-летнего нападающего «Зенита» Педро.

— Педро хорошо себя зарекомендовал еще на сборах, и в матче против «Спартака» в Кубке России он отлично сыграл. Будет замечательно, если в нашем чемпионате будет блистать такой парень. Абсолютно точно можно сказать, что Педро уже сейчас является ликвидом «Зенита», это очень талантливый парень. Знаю, что до переезда в Россию он котировался не только в Бразилии, но и в Европе.

— Как можете оценить работу «Зенита» на трансферном рынке? Учитывая, что летом они заработали за Малкома 60 миллионов евро, а Педро уже создает весомый ликвид.

— Это укор тем, кто в адрес «Зенита» кидает копья с ядом на конце. Этот клуб тоже умеет зарабатывать и правильно распределять заработанные деньги на трансферы. Они также приобрели Артура, Эраковича, Нино и других хороших игроков, потратив на все трансферы меньше 60 миллионов евро. Поэтому селекционную службу оцениваю хорошо, — сказал Непомнящий «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» из «Коринтианса» этой зимой. 18-летний бразилец за 5 матчей отличился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» находится на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче.

Валерий Непомнящий
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
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