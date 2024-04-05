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Сегодня, 20:25

Смолов: «Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами»

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Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о своем будущем.

— У вас достаточно серьезная карьера. Вы играли и в России, и в Европе. Но годы идут и вы не молодеете. Какие у вас дальнейшие планы?

— Понимание и планы на будущее есть. Недавно я изучал всевозможные курсы в обучении спортивного менеджмента дистанционно, и присмотрел школу в Испании. В принципе, мест где можно учиться онлайн не так уж и много. Пока думаю так. Но я планирую еще поиграть. Физически я себя более-менее чувствую. Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами.

— Вы себя видите в менеджменте. А в сторону тренерства не смотрите?

— Я думаю, что тренерство — это очень энергозатратно и забирает много нервов. Я просто наблюдаю, и вижу, что, действительно, твоя работа зависит от большого количества людей, а от тебя в последнюю очередь. Кто-нибудь не выспался, а ты на него рассчитывал. Он вышел и сыграл кое-как, а тебя уволили. Зачем это нужно?

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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