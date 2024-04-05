Смолов: «Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о своем будущем.

— У вас достаточно серьезная карьера. Вы играли и в России, и в Европе. Но годы идут и вы не молодеете. Какие у вас дальнейшие планы?

— Понимание и планы на будущее есть. Недавно я изучал всевозможные курсы в обучении спортивного менеджмента дистанционно, и присмотрел школу в Испании. В принципе, мест где можно учиться онлайн не так уж и много. Пока думаю так. Но я планирую еще поиграть. Физически я себя более-менее чувствую. Мне еще рано заканчивать, но я понимаю, что это не за горами.

— Вы себя видите в менеджменте. А в сторону тренерства не смотрите?

— Я думаю, что тренерство — это очень энергозатратно и забирает много нервов. Я просто наблюдаю, и вижу, что, действительно, твоя работа зависит от большого количества людей, а от тебя в последнюю очередь. Кто-нибудь не выспался, а ты на него рассчитывал. Он вышел и сыграл кое-как, а тебя уволили. Зачем это нужно?

В разные годы Смолов выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Сельту», «Урал», «Краснодар», «Локомотив». В 2022 году футболист вернулся в «Динамо», за которое уже играл на старте своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 34-летний форвард провел 26 матчей за бело-голубых, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

(Денис Сафронов)