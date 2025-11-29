«Спартак» в большинстве проиграл «Балтике» и потерпел первое поражение при Романове

«Спартак» на выезде уступил «Балтике» в матче 17-го тура РПЛ — 0:1.

Красно-белые провели большую часть матча в большинстве — на 30-й минуте красную карточку получил Ираклий Манелов. Спустя несколько минут удалили и главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник хозяев Николай Титков.

«Балтика» (32 очка) поднялась на четвертое место в РПЛ. «Спартак» (28) идет шестым в турнирной таблице. Красно-белые потерпели первое поражение после назначения Вадима Романова исполняющим обязанности главного тренера.