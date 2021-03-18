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Тренер «Урала» Матвеев рассказал о потерях перед матчем со «Спартаком»

18:12
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев 18 марта прокомментировал подготовку команды к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«У нас пятая игра за короткий срок. Поэтому сегодня решили выпустить «свежую кровь», провели ротацию. Вынужденная замена только Эль-Кабира. Он пройдет обследование и будут ясны сроки восстановления», — цитирует специалиста клубный Twitter.

Матч «Спартак» — «Урал» начнется в 19.00 (мск). По состоянию на 18 марта, москвичи находятся на втором месте в турнирной таблице с 41 очком, уральцы — 12-е (26 очков).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Москве.

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