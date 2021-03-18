Чорлука получил травму в матче с «Уфой»
18:08
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
В конце первого тайма полузащитник уфимцев Филип Мрзляк в борьбе наступил на голеностоп хорватскому защитнику. Несмотря на повреждение, Чорлука доиграл встречу до перерыва, а на второй тайм вместо него вышел Виталий Лысцов.
В нынешнем сезоне чемпионата России 35-летний хорват провел 17 матчей, в которых отличился результативной передачей.
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