Чорлука получил травму в матче с «Уфой»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил травму в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

В конце первого тайма полузащитник уфимцев Филип Мрзляк в борьбе наступил на голеностоп хорватскому защитнику. Несмотря на повреждение, Чорлука доиграл встречу до перерыва, а на второй тайм вместо него вышел Виталий Лысцов.

В нынешнем сезоне чемпионата России 35-летний хорват провел 17 матчей, в которых отличился результативной передачей.