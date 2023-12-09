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Сегодня, 16:45

Тренер «Спартака» Слишкович: «Крылья» были демотивированы, они не понимали, как вернуться в игру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Когда начинается игра так хорошо, когда забиваешь первый гол, второй, становится намного легче. Сегодня мы не позволили «Крыльям» создать практически ничего в первом тайме. Во втором тайме мы тоже действовали достаточно быстро, забили третий гол, на бровке чувствовалось, что игра уже была сделана. Соперник был демотивирован. Они не понимали, как вернуться в игру. У нас были еще моменты, можно вспомнить хотя бы удар в перекладину Квинси. Победа заслуженная, — сказал Слишкович.

— Вы сами не хотите возглавить команду? У вас есть необходимая лицензия? Кажется, что должность второго тренера вы уже переросли.

— На мой взгляд, сегодня этот вопрос не совсем корректен. Я работаю в штабе Абаскаля. У нас хороший коллектив, сплоченная группа. Рад этому факту. Как сложится моя карьера в дальнейшем, через года 3-4, не знаю. Но я рад быть частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропускал встречу из-за дисквалификации.

«Спартак» после 18 туров РПЛ занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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