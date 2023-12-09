Малышев — о возможном назначении Рибалты: «Спартак» — большой клуб, мы имеем право встречаться с разными людьми»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал слухи о возможной смене спортивного директора команды. Ранее в числе кандидатов назывался экс-спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта.

«Если будут какие-то решения, то обязательно сообщим. Я тоже видел кадры, что Рибалту встречает сотрудник «Спартака». На данный момент мы не комментируем слухи. Мы большой клуб, имеем право встречаться с разными известными людьми. Никаких решений еще не принято. Мы встречаемся с иностранными и отечественными специалистами. Если встречались с Рибалтой, значит, был повод для общения», — сказал Малышев.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.