Тренер «Спартака» Слишкович: «Джикия будет играть, когда нам нужен»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос об игровом времени защитника команды Георгия Джикии.

— Вы сегодня выпустили Георгия Джикию. Означает ли это, что он будет получать больше игрового времени?

— Нет, это значит, что Георгий — футболист «Спартака». И когда он нам нужен, он будет играть.

В ответном матче против «Зенита», который прошел 17 апреля в Санкт-Петербурге, Джикия провел на поле 26 минут.

Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего защитника 11 игр за красно-белых во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.