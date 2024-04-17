Гендиректор «Балтики»: «У Игнашевича большой кредит доверия, к нему нет вопросов»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что у главного тренера калининградцев Сергея Игнашевича большой кредит доверия.

«Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

На данный момент «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 23 матчах. В следующем туре калининградцы сыграют против «Крыльев Советов». Встреча состоится 20 апреля.