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Слишкович — о своем будущем в «Спартаке»: «Какое бы решение ни принял клуб, оно будет лучше для всех»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил свои перспективы остаться в московской команде на посту главного тренера.

— Как оцениваете свои перспективы стать главным тренером «Спартака», остаться на этой должности?

— Я об этом не думаю. Я знаю то, о чем клуб попросил меня — делать свою работу. Я эту работу буду делать. Знаю точно, что отнесусь к делу со всей серьезностью, с любовью к клубу, футболистам, коллективу. Какое бы решение ни принял «Спартак», оно будет лучше для клуба и для всех.

— Почему вы не ушли вслед за Абаскалем, а остались в клубе? Вы были в одном штабе вместе с ним. Что вас мотивировало?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Это вопрос для клуба. Нужно спрашивать руководство, почему меня оставили.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял клуб из Москвы с лета 2022 года.

17 апреля красно-белые провели первый матч после отставки Абаскаля. Московская команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» уступил сине-бело-голубым по сумме двух матчей (1:2) и вылетел в Путь регионов.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Тренер «Спартака» Слишкович: «Джикия будет играть, когда нам нужен»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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