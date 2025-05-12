Губерниев назвал игроков «Спартака» слабаками из-за отказа общаться со СМИ

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что игроки «Спартака» не стали общаться со СМИ после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а еще спартаковцы... А тренер вообще поплыл», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.