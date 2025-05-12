Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

12 мая, 00:13

Губерниев назвал игроков «Спартака» слабаками из-за отказа общаться со СМИ

Сергей Разин
корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что игроки «Спартака» не стали общаться со СМИ после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Слабаки! Удар надо держать! Позор такими быть, а еще спартаковцы... А тренер вообще поплыл», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Станкович сорвался: показал судьям странный жест и отказался говорить с прессой — как и игроки

«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Читайте также
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Бойцы ВС РФ взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском
Правительство утвердило правило урегулирования коммерческих мест в вузах
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Главное
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Балу

    Тебе биатлонист-байдарочник-дуремар слово не давали. Плыви, Г.

    13.05.2025

  • Garryman

    Его нужно на Маше Распутиной женить. Вот от них комментаторы народятся! Горластые! Губастые!

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    двояко...

    12.05.2025

  • Кирилл

    Сарказм?

    12.05.2025

  • avp1960

    Депортировать его не нужно.. Ему нужно осиновый кол в задницу вставить..

    12.05.2025

  • avp1960

    Пустомеля Губерниев напоминает о себе ..

    12.05.2025

  • Вася

    Губерниев назвал игроков «Спартака» слабаками, а сильной была судейская бригада!

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    соглашусь с уважаемым комментатором

    12.05.2025

  • Армеец

    У него работа такая...Закон жанра!Что поделать!Но,надо признать,талантливо выходит.....бл...ь....

    12.05.2025

  • Александр Максаков

    Стыдился бы своим погонялом .

    12.05.2025

  • Gordon

    Он долбоящер. И не важно, за кого он топит.

    12.05.2025

  • Gordon

    Сектантское мышление - это годами повторять одну и ту же дурь. Про сектантов в.частности ;-)

    12.05.2025

  • Gordon

    Г. молодец? Мда :)))

    12.05.2025

  • Gordon

    Самокритично

    12.05.2025

  • Gordon

    Примерно потому же, почему уборку дома надо делать.

    12.05.2025

  • Gordon

    Этот, конечно, не мог не наследить :))) Поведение наших, конечно, так себе, но не Гэ что-либо о поведении говорить.

    12.05.2025

  • hardoviy

    Все по делу. Согласен. В глаза болелаи стыдно смотреть. Сианкович видимо вчера хотел вторую карточку получить, чтобы следующий матч пропустить. Отскочил. Прийдется выходить

    12.05.2025

  • Sergg G

    А кому охота с таким дерьмом общаться, Дуберниев тот ещё жук.

    12.05.2025

  • Эдуард Гаврилов

    Поросята и по поступкам свиньи

    12.05.2025

  • Вадим Антропов

    Губер-динамик (гребля). Топил за Локо когда Смородская ему платила.

    12.05.2025

  • sm.forever

    В каждой бочке - затычка.

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    Он же за локо топит. Но, вообще, плевать на него.

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    Я его тоже терпеть не могу, но с хрена ли его депортировать должны?

    12.05.2025

  • spartsmen

    зато губе всё по хрен и он готов молотить губами даже из ямы с дерьмом...

    12.05.2025

  • доктор Фишер

    Губошлеп и здесь отметился. Когда этого мудака депортируют из РФ?

    12.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    а этот че вдруг возбудился? тоже сектант ромбоголовый чтоль?

    12.05.2025

  • 555 555

    А что им ещё осталось сказать. Вроде как всё уже сказали. Их словарный запас скуден.

    12.05.2025

  • Максим Черный

    молодец! в точку! тряпки красно-белые....

    12.05.2025

    • Тренер «Спартака» Сакич о поражении от «Динамо»: «Первый гол нам забил футболист, который не должен был играть»

    Эмоции игроков «Динамо» после победы в матче со «Спартаком»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости