Тренер «Спартака» Сакич: «Барко для нас важен так же, как и Жозе»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о составе команды.

«У нас есть своя философия. Иногда мы рискуем, но это часть нашего стиля. Каждый игрок важен для нас. Барко для нас важен так же, как и Жозе. Посмотрите, какой красивый гол он забил. Принес нам победу. Здесь важен каждый. Главное, что мы показали характер», — сказал Сакич «СЭ».