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Сегодня, 09:55

Тренер «Спартака» уверен, что команда может играть без Соболева: «Захотел уйти. Хорошо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Было не совсем понятно, как «Спартак» будет играть без Соболева. Сейчас вы решили эту проблему?

— Играть без него можно. Мы это показываем: тот же Угальде забил уже шесть мячей. Плюс у нас есть Шамар, Жозе, который восстановился. Сезон долгий, поэтому нам важны все.

— Как вы попрощались с Александром?

— Это уже прошлое. Не хочу говорить об этих старых вещах. Он захотел уйти. Хорошо.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).

Ненад Сакич и&nbsp;Срджан Бабич. «Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
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 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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