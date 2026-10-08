Тренер «Спартака» Карседо о готовности игроков: «Только Джику и Мартинс имеют определенные проблемы со здоровьем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился информацией о том, кто из игроков красно-белых находится в лазарете перед возобновлением матчей чемпионата России.

«Только Александер Джику и Кристофер Мартинс имеют еще определенные проблемы со здоровьем. Все остальные готовы. Мы с нетерпением ждем первой игры, потому что действительно, на мой взгляд, это была очень длинная пауза. Для нас очень важно мощно начать после паузы и взять три очка», — приводит слова Карседо ТАСС.

«Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар», у которого 21 очко.

В субботу, 10 октября, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в 10-м туре РПЛ.

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