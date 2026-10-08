Футболист «Спартака» Барко о возобновлении матчей РПЛ: «Очень хочется играть, тренировались изо всех сил»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что соскучился по матчам чемпионата России.

5 октября «Спартак» сообщил о продлении контракта с 27-летним аргентинцем до лета 2030 года.

«Да, получилось, что практически месяц было ничегонеделание. Но, конечно, мы как можно больше тренировалось. С главным тренером согласовывали планы, делали все возможное, чтобы не потерять форму и быть готовыми к возобновлению чемпионата. Да, конечно, соскучились, очень хочется играть, готовы, тренировались изо всех сил, матч в субботу ждем с нетерпением», — приводит слова Барко ТАСС.

«Спартак» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар», у которого 21 балл.

В субботу, 10 октября, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в 10-м туре чемпионата России.

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