Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» порассуждал об игровом уровне нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Поговорим об РПЛ. В элитном дивизионе сейчас играет много футболистов, к которым вы непосредственно приложили свою тренерскую руку. За кого особенно радостно?

— Слежу за всеми. Многие прогрессируют. Не просто играют в РПЛ, но и являются кандидатами в сборную и игроками национальной команды. Из всех футболистов, которых помню и люблю, выделю Максима Глушенкова. Он сейчас ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ.

— Вот как?

— Да, у него уже были очень удачные отрезки в том же «Зените». В частности, начало прошлого сезона. Но потом получил травму... Очень хочется, чтобы Максим провел стабильно весь сезон и стал лучшим футболистом чемпионата. Все данные для этого у него есть.

— А стоит ли ему попробовать свои силы в крепком европейском клубе? Или ему это не нужно? Иногда складывается впечатление, что его и в «Зените» все устраивает.

— Не соглашусь с тем, что у него нет амбиций. Просто иногда он, что называется, надевает маску. Максим — живой человек, должен немного защищаться от того давления, которое на него оказывается. Со стороны журналистов, общественности и так далее. Да, у него, конечно, не самый простой характер.

Не так давно сам Максим заявил, что не поедет в европейский клуб, который не ставит перед собой высокие задачи. Разве это не говорит о его амбициях? Давайте уважать его точку зрения. Он как раз таки хочет все время побеждать, брать трофеи. Если у него появится вариант с одним из ведущих клубов Испании, Италии, Германии, думаю, он примет такое предложение. Почему нет? — сказал Осинькин в интервью «СЭ».

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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