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Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» порассуждал об игровом уровне нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Поговорим об РПЛ. В элитном дивизионе сейчас играет много футболистов, к которым вы непосредственно приложили свою тренерскую руку. За кого особенно радостно?

— Слежу за всеми. Многие прогрессируют. Не просто играют в РПЛ, но и являются кандидатами в сборную и игроками национальной команды. Из всех футболистов, которых помню и люблю, выделю Максима Глушенкова. Он сейчас ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ.

— Вот как?

— Да, у него уже были очень удачные отрезки в том же «Зените». В частности, начало прошлого сезона. Но потом получил травму... Очень хочется, чтобы Максим провел стабильно весь сезон и стал лучшим футболистом чемпионата. Все данные для этого у него есть.

— А стоит ли ему попробовать свои силы в крепком европейском клубе? Или ему это не нужно? Иногда складывается впечатление, что его и в «Зените» все устраивает.

— Не соглашусь с тем, что у него нет амбиций. Просто иногда он, что называется, надевает маску. Максим — живой человек, должен немного защищаться от того давления, которое на него оказывается. Со стороны журналистов, общественности и так далее. Да, у него, конечно, не самый простой характер.

Не так давно сам Максим заявил, что не поедет в европейский клуб, который не ставит перед собой высокие задачи. Разве это не говорит о его амбициях? Давайте уважать его точку зрения. Он как раз таки хочет все время побеждать, брать трофеи. Если у него появится вариант с одним из ведущих клубов Испании, Италии, Германии, думаю, он примет такое предложение. Почему нет? — сказал Осинькин в интервью «СЭ».

Игорь Осинькин.«Бывало, игроки часть ночи проводили в убежище». Игорь Осинькин — о «Сочи», Зиньковском и Глушенкове

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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