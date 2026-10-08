Осинькин о Глушенкове: «Ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» порассуждал об игровом уровне нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
— Поговорим об РПЛ. В элитном дивизионе сейчас играет много футболистов, к которым вы непосредственно приложили свою тренерскую руку. За кого особенно радостно?
— Слежу за всеми. Многие прогрессируют. Не просто играют в РПЛ, но и являются кандидатами в сборную и игроками национальной команды. Из всех футболистов, которых помню и люблю, выделю Максима Глушенкова. Он сейчас ходит рядом со званием лучшего игрока сезона в РПЛ.
— Вот как?
— Да, у него уже были очень удачные отрезки в том же «Зените». В частности, начало прошлого сезона. Но потом получил травму... Очень хочется, чтобы Максим провел стабильно весь сезон и стал лучшим футболистом чемпионата. Все данные для этого у него есть.
— А стоит ли ему попробовать свои силы в крепком европейском клубе? Или ему это не нужно? Иногда складывается впечатление, что его и в «Зените» все устраивает.
— Не соглашусь с тем, что у него нет амбиций. Просто иногда он, что называется, надевает маску. Максим — живой человек, должен немного защищаться от того давления, которое на него оказывается. Со стороны журналистов, общественности и так далее. Да, у него, конечно, не самый простой характер.
Не так давно сам Максим заявил, что не поедет в европейский клуб, который не ставит перед собой высокие задачи. Разве это не говорит о его амбициях? Давайте уважать его точку зрения. Он как раз таки хочет все время побеждать, брать трофеи. Если у него появится вариант с одним из ведущих клубов Испании, Италии, Германии, думаю, он примет такое предложение. Почему нет? — сказал Осинькин в интервью «СЭ».
Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 он принял участие в 8 матчах РПЛ, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1