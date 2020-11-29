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Тренер «Сочи» прокомментировал поражение от «Урала»

15:10
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко подвел итог матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1). В первом тайме у сочинцев был удален с поля защитник Сергей Терехов, а потом красную карточку получил главный тренер команды Владимир Федотов.

— Играть в такую погоду сложно. Когда у тебя минус еще один человек, то в принципе, играть вдвойне сложнее. Конечно, могли выиграть, могли вничью сыграть, но сложилось так, что мы проиграли, — приводит слова тренера пресс-служба сочинцев.

Урал — Сочи

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