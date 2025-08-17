Футбол
17 августа, 23:58

Морено — о поражении «Сочи» от «Краснодара»: «Позорное судейство. Во втором тайме нас просто убили, над нами смеялись»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберт Морено.
Фото ФК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено остался недоволен судейством матча против «Краснодара» (1:5) в 5-м туре РПЛ.

Игру обслуживали главный арбитр Евгений Буланов, ВАР Рафаэль Шафеев и АВАР Антон Фролов.

«Почему не заменил Марсело после желтой карточки? По той причине, что я жду и надеюсь, что арбитр всегда будет судить в обе стороны одинаково, а сегодня он судил в одну сторону. Поэтому сегодня было очень позорное судейство.

Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки Марсело, ни второй. Не было фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Сложно было что-то сделать во втором тайме.

Сегодня было разное судейство, разный регламент. Это, конечно, огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, арбитр почему-то не свистел.

Это просто неуважение к нашему клубу, по отношению к «Сочи». Когда арбитр судит в одну сторону сложно играть против команды, которая и так очень сильна. Очень легко судить так в матче против предпоследней команды чемпионата. Считаю, что над нами просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили», — сказал Морено в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 1 очком — на 15-й строчке.

  • Moreno

    не переживай ты так. Вы тоже от них заглотнете:grin:

    18.08.2025

  • Moreno

    ну не проводницам об этом скулить, особенно когда батраков с нарушением забивал 2 гол быкам

    18.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Арсен Найдёнов только, незабвенный

    18.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Просто Морено пообещал Алвесу ползарплаты

    18.08.2025

  • Почему смеялись? Над вами продолжают смеятся. Вы никому кроме Газпрома не нужная команда. Как вас искусственно создали так вы и исчезните. Газпрому скоро будет не до вас. Вас и в премьер лиге не должно было быть и не будет скоро. Колизей опустеет. У вас нет болельщиков, у вас нет истории. У вас нет ничего

    18.08.2025

  • AlexCS4

    Над вами смеются и будут смеяться. И не надо давить на жалость - история с отказом Черноморцу вашей карме будет аукаться очень долго. В пердив!

    18.08.2025

  • bishevcky

    Ничего нового.Судейский чемпион.

    18.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Матч не смотрел, но осуждаю!:relaxed:?

    18.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну когда тренировать не получается, виноват конечно же заговор. А что же вас не убили, когда с фнл вытаскивали с 5го места? Всех бы так убивали, клоун. Пусть идет опять половину зарплаты отдавать, если первую отдал как обещал, хотя вряд ли.

    18.08.2025

  • Ю.Ю.

    Плагиатор. Эта тема давно запатентована.

    18.08.2025

  • 1 JAMAL

    Когда вы смеялись что вас по недоразумению в вышку перевели, то ничего, нормально, а тут заныл ......

    18.08.2025

  • Kortvv

    То, что Бабич обнимал Кордобу и его не удалили, это не говорит о тоим, что так можно. А Марсело не просто обнимал, он продемонстировал, что с борьбой у него не все плохо, с вольной борьбой. Правда, получилось коряво

    18.08.2025

  • Gordon

    Понеслась коза по ипподрому :)))))

    18.08.2025

  • blue-white!

    Игру не смотрел, так что не буду не отрицать, не соглашаться. Да и по большому счету, и в прошлом сезоне Краснодарчик судейки вытянули на 1-е место. Взять хотя бы матч с Оренбургом в 29-м туре, когда не поставили 147% пеналь в ворота южан при счете 1:2...

    18.08.2025

  • Pele Peleevich

    Морено, конечно, парень не плохой, только с......ся и глухой. Робик-джан, а ты тренировать их не пробовал? Попробуй, может и судьи окажутся не при чем...

    18.08.2025

  • vladmad_75

    Про судейство он говорит только в ЭТОМ матче. В других он про этом молчал. Но тут реально уже все границы разумного перешли.

    18.08.2025

  • vladmad_75

    Вот только ВСЕ свои голы телята забили ПОСЛЕ удаления игрока Сочи. До этого 49 мин они ничего сделать не могли.

    18.08.2025

  • vladmad_75

    Ну на самом деле он абсолютно прав. То как судят телят - это реально позор почище Зенита нынче.

    18.08.2025

  • blue-white!

    После 5 игр 1 очко и р/м 3-15, а он на судей пиняет. Далеко пойдёт, точнее поедет, а ещё точнее полетит...

    18.08.2025

  • Роман Морковкин

    Топотуш, возьмёшь Бэнцу к себе в сауну на пару суток? Расходник с меня. Хочу проучить его, набазаривает много. Необходимо привить ему хорошие манеры.

    18.08.2025

  • Serge Pol

    Добро пожаловать,Морено, в клуб Станковича.Спартак так судят постоянно.

    18.08.2025

  • Роман Морковкин

    Ясна. Классическое "при счёте 0-4 судья сломал игру".

    18.08.2025

  • Генри

    Не, прощальное будет про отказ от зарплаты!))

    18.08.2025

  • Топотун

    Питерских сосок в перду !

    18.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Прощальное заявление, похоже..:point_left:

    18.08.2025

  • MMT

    Морено зажопил вторую половину зряплаты и решил все на судью сдуть!

    18.08.2025

  • Kimi_

    Зря Сочи вытащили в РПЛ. 5-1 счет, а у Морено судья сломал их игру. А была ли у Сочи игра?

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Тут непросто будет . спартак конкурент серьезный ))

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Не , в Краснодаре испанцев нет . Там только негры , армяне и кубаноиды . А так согласен : дерьмо полное этот Краснодар .

    18.08.2025

  • sidnet78

    Матч Зенит -Сочи будут судить... правильно

    18.08.2025

  • Orengrad

    Овинико - Борман кажется после матча просвистанного со счетом типа 1-7/0-6 заявил - судья испортил всю игру, 2й и 4й мяч были забиты из оффсайда)))

    18.08.2025

  • sidnet78

    Джонни, мощный парень.. всю игру на себе сочинцев катал..

    18.08.2025

  • Андрей

    Домой пассажир

    18.08.2025

  • Алексей Гусев

    Осинькин на чемоданах сидит.

    18.08.2025

  • freak

    Арсен Найденов ("Жемчужина" Сочи)

    18.08.2025

  • freak

    Вспоминается классика: «При счете 0:4 судья сломал нам игру.»

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Только слабый тренер пробует неудачи списать на кого то посторонних. При этом у команды "Сочи" нет хоть какой то поставленной игры и состав далек от необходимого, при хорошем бюджете.

    18.08.2025

  • Scallagrim

    После 5 матчей одно очко, 3 мяча забито, 15 пропущено. Конечно, судьи во всем виноваты.

    18.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    глянул его интевью после матчв,Пенивацс смешной тренестндапер

    18.08.2025

  • igogohruhru

    "Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда"

    18.08.2025

  • Serge Pol

    И что?Бабич в прошлом году так же обнимал Кордобу весь матч.И ему ничего не показали.А тут судья очень хотел удалить защитника.А зачем?Что,быки не в состоянии обыграть в полных составах?

    18.08.2025

  • James Gang

    Даёшь Сочи пропустить больше Тюмени (времён 90-ых) за весь сезон! Рекорд пока 89 пропущенных мячей за 30 матчей.

    18.08.2025

  • OT22O

    Ну так то да,судейство в матче было позорное.

    18.08.2025

  • Саша

    Луис Энрике был главным тренером сборной Испании на Евро 2020 (проходившем в 2021 году) и чемпионате мира 2022 года. На Евро 2020 сборная Испании дошла до полуфинала, где уступила Италии в серии пенальти. На ЧМ-2022 испанцы вылетели в 1/8 финала, проиграв Марокко также по пенальти. После ЧМ-2022 Луис Энрике покинул пост главного тренера. А с 2023 года Луис Энрике возглавил ПСЖ и в 2025 году выиграл с ПСЖ Лигу Чемпионов.

    18.08.2025

  • Dimario

    Морено, пора писать 3 письма (с)

    18.08.2025

  • Саша

    26 марта 2019 года Морено возглавил сборную Испании в матче против Мальты , завершившемся со счётом 2:0 , после того как Луис Энрике был вынужден покинуть команду из-за личных проблем. Он также возглавлял сборную в следующих двух матчах — против Фарерских островов и Швеции . После трёх матчей под руководством сборной Испании на временной основе, Морено был назначен главным тренером команды 19 июня 2019 года, после отставки Луиса Энрике из-за болезни дочери. Он подписал контракт до конца Евро-2020 . Всего пять месяцев спустя Морено подал в отставку и был заменён своим предшественником Луисом Энрике, несмотря на непобедимый рекорд и квалификацию на Евро-2020. Луис Энрике исключил Морено из своего тренерского штаба и назвал его «нелояльным» и «чрезмерно амбициозным» за то, что он хотел тренировать Испанию на Евро-2020 .

    18.08.2025

  • Denizzz77

    хоть кто то осмелился сказать правду

    18.08.2025

  • hant64

    При счёте 5:1 судья окончательно доломал игру Сочи:grin::grin:

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Там и без судьи было без вариантов. А теперь еще и штраф от КДК за оценку судей... Эх. сидели бы вы в первой лиге - и горя бы не знали...:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.08.2025

  • KuziakaPm

    Видимо по этому же принципу Спартак судят ;-)

    18.08.2025

  • AZ

    Смешной чудик! Кордобу двумя руками обнимать, это, конечно, не желтая карточка,это Алвес потенцкевать с ним хотел)))

    18.08.2025

  • alexansf

    ужасное судейство !! счёт 5-1 не по игре .. должно было быть 4-0!!

    18.08.2025

  • Pifia

    Урок закончился, а размечтавшийся Лопотухин написал лишь одно предложение — «Море смеялось…

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Уряяяяяяяяяяяяяя - вытянули Сочи в Премьер-Лигу,что бы теперь смотреть на это...Потрясающе :)

    18.08.2025

  • Илья858

    Зачем это испанское дерьмо в России?

    18.08.2025

  • fell62

    Морено на выход ....

    18.08.2025

    • «Краснодар» — «Сочи»: видео голов

    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ
