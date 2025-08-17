Морено — о поражении «Сочи» от «Краснодара»: «Позорное судейство. Во втором тайме нас просто убили, над нами смеялись»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено остался недоволен судейством матча против «Краснодара» (1:5) в 5-м туре РПЛ.

Игру обслуживали главный арбитр Евгений Буланов, ВАР Рафаэль Шафеев и АВАР Антон Фролов.

«Почему не заменил Марсело после желтой карточки? По той причине, что я жду и надеюсь, что арбитр всегда будет судить в обе стороны одинаково, а сегодня он судил в одну сторону. Поэтому сегодня было очень позорное судейство.

Мы терпели в первом тайме, но во втором нас просто убили. Не было ни первой карточки Марсело, ни второй. Не было фола перед голом, когда нам забили со штрафного. Сложно было что-то сделать во втором тайме.

Сегодня было разное судейство, разный регламент. Это, конечно, огорчает. Когда мы зарабатывали фолы, арбитр почему-то не свистел.

Это просто неуважение к нашему клубу, по отношению к «Сочи». Когда арбитр судит в одну сторону сложно играть против команды, которая и так очень сильна. Очень легко судить так в матче против предпоследней команды чемпионата. Считаю, что над нами просто смеялись. Я не задавал эти вопросы по ходу матча, потому что меня бы тоже удалили», — сказал Морено в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 1 очком — на 15-й строчке.