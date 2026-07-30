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Сегодня, 01:48

Инфантино в своем письме рассказал членам ФИФА о возможности получить увеличенное финансирование

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино установил срок до 19 сентября для 211 федераций-членов, чтобы они одобрили его предложение о частных инвестициях, которое предоставит каждой ассоциации доступ к финансированию в размере до 40 миллионов долларов, сообщает ESPN.

По данным источника, Инфантино написал соответствующее письмо после критики планов ФИФА в СМИ.

Инфантино пишет в письме, что в случае одобрения плана будет доступен пакет финансирования в размере 10 миллиардов долларов по сравнению с 2,7 миллиарда в случае его отклонения.

Инфантино изложил «единственную и уникальную возможность финансирования» в письме, где подробно объяснил, почему он хочет создать дочернюю компанию ФИФА стоимостью 20 миллиардов долларов, из которых 20 процентов будут принадлежать частным инвесторам. Эта компания будет управлять соревнованиями и мероприятиями футбольного органа, такими как чемпионаты мира и клубные чемпионаты мира.

Джанни Инфантино.Инфантино — главный враг футбола

Это предложение поддерживается Thrive Capital, инвестиционной фирмой, основанной Джошуа Кушнером, братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

«Мой долг и ответственность как президента ФИФА — представлять вам, нашим членам, такие меняющие правила игры возможности. Если вы пожелаете продолжить, этот пакет в 10 миллиардов долларов станет доступен с 1 января 2027 года, открывая следующий этап нашего совместного пути. Если вы пожелаете сохранить статус-кво и отклонить это предложение, у нас все еще есть запланированное расширение программы по развитию Forward в размере 2,7 миллиарда долларов, как было представлено ранее. В общей сложности за предстоящий цикл, начинающийся с 1 января 2027 года, каждая ассоциация-член получит возможность доступа к сумме до 40 миллионов долларов в рамках этого предложения», — цитирует AP письмо главы ФИФА.

Общая сумма включает до 20 миллионов долларов в виде единовременного финансирования по программе Fast Forward и 20 миллионов долларов в виде средств на развитие по программе FIFA Forward на цикл 2027-2030 годов.

Ранее в УЕФА рекомендовали Инфантино не переходить черту.

28 июля ФИФА подтвердила планы создать новую структуру, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Предполагается продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола.

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Джанни Инфантино
ФИФА

Чемпионат мира по футболу 2026

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